Smart working 2021: diritti e doveri dei lavoratori e sanzioni (Di lunedì 1 febbraio 2021) L’emergenza epidemiologica COVID-19 ha giustificato sino al 31 marzo 2021 il ricorso allo Smart working “semplificato” senza obbligo di stipula di un apposito accordo individuale tra azienda e dipendente. Il diffondersi della pandemia ha costretto molte realtà produttive ad organizzare l’attività dei dipendenti da remoto, in modo da ridurre drasticamente il rischio di possibili contagi. Si parla quindi sempre più di Smart working, interrogandosi se questa particolare forma di organizzazione del lavoro continuerà anche nel periodo post COVID-19. In realtà il lavoro agile è presente nell’ordinamento italiano già dalla legge numero 81 del 2017, con cui si è voluta disciplinare la possibilità di lavorare: In parte all’interno ed all’esterno dei locali aziendali; Senza precisi vincoli di orario o luogo di ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 1 febbraio 2021) L’emergenza epidemiologica COVID-19 ha giustificato sino al 31 marzoil ricorso allo“semplificato” senza obbligo di stipula di un apposito accordo individuale tra azienda e dipendente. Il diffondersi della pandemia ha costretto molte realtà produttive ad organizzare l’attività dei dipendenti da remoto, in modo da ridurre drasticamente il rischio di possibili contagi. Si parla quindi sempre più di, interrogandosi se questa particolare forma di organizzazione del lavoro continuerà anche nel periodo post COVID-19. In realtà il lavoro agile è presente nell’ordinamento italiano già dalla legge numero 81 del 2017, con cui si è voluta disciplinare la possibilità di lavorare: In parte all’interno ed all’esterno dei locali aziendali; Senza precisi vincoli di orario o luogo di ...

