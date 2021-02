Serena Rossi confessa su Mina Settembre “E’ stato un disastro…” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Vediamo insieme che cosa ha confessato direttamente Serena Rossi sul personaggio di Mina Settembre e perché è stato un disastro. Lei è una attrice e donna bellissima, stiamo parlando di Serena Rossi, che ha lasciato tutti senza parole per la sua interpretazione di Mina Settembre. Vediamo insieme però che cosa ha confessato, in queste ultime L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 1 febbraio 2021) Vediamo insieme che cosa hato direttamentesul personaggio die perché èun disastro. Lei è una attrice e donna bellissima, stiamo parlando di, che ha lasciato tutti senza parole per la sua interpretazione di. Vediamo insieme però che cosa hato, in queste ultime L'articolo proviene da Leggilo.org.

euxjt99 : RT @fvnzioniamo: la regina serena rossi e the greatest showman piazzati nella stessa sera - Cosmicpolitan_ : RT @bubinoblog: #MinaSettembre 6.140.000 24,9% #NoneladUrso 2.080.000 12,7% #CTCF 2.449.000 9,20% Serena Rossi inarrestabile! #AscoltiTv - maurizia_75 : RT @bubinoblog: #MinaSettembre 6.140.000 24,9% #NoneladUrso 2.080.000 12,7% #CTCF 2.449.000 9,20% Serena Rossi inarrestabile! #AscoltiTv - CronacaSocial : ?? Bellissima notizia per Serena Rossi e #MinaSettembre. Non c'è stata storia. LEGGI ?? - leggoit : #AscoltiTv 31 gennaio 2021, Serena Rossi buca il video. Guizzo di Pressing -