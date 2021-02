Sci alpino, Michela Moioli dedica un messaggio su Instagram all’amica Sofia Goggia: “Tornerai presto sul podio più alto” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Gli amici e le amiche si vedono nel momento del bisogno. C’è questo legame tra Sofia Goggia e Michela Moioli, campionesse olimpiche di sci alpino e snowboard, accomunate da questo sentimento soprattutto nei momenti difficili vissuti insieme per gli infortuni. Sofia, purtroppo, dovrà riprendersi da un nuovo problema serio al ginocchio destro, dovendo rinunciare ai Mondiali 2021 di Cortina, dove aveva grandi chance per imporsi in discesa ed era in lizza per una medaglia in superG. Per questo Moioli, oro a Cinque Cerchi dell snowboardcross, ha voluto rincuorare con un bel messaggio su Instagram Goggia, con parole molto sentite e spontanee: “Amica mia, Anche quest’anno la sfortuna ha voluto mettere il suo zampino nella tua ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 febbraio 2021) Gli amici e le amiche si vedono nel momento del bisogno. C’è questo legame tra, campionesse olimpiche di scie snowboard, accomunate da questo sentimento soprattutto nei momenti difficili vissuti insieme per gli infortuni., purtroppo, dovrà riprendersi da un nuovo problema serio al ginocchio destro, dovendo rinunciare ai Mondiali 2021 di Cortina, dove aveva grandi chance per imporsi in discesa ed era in lizza per una medaglia in superG. Per questo, oro a Cinque Cerchi dell snowboardcross, ha voluto rincuorare con un belsu, con parole molto sentite e spontanee: “Amica mia, Anche quest’anno la sfortuna ha voluto mettere il suo zampino nella tua ...

