Sci alpino, Lara Gut-Behrami vince ancora a Garmisch, ma Petra Vlhova risponde ed è seconda! Settima Brignone (Di lunedì 1 febbraio 2021) Lara Gut-Behrami si conferma la più forte in superG. Doppietta a Garmisch, successo numero trenta in Coppa del Mondo e quarta vittoria consecutiva nella specialità per la svizzera che si mette al sicuro la coppetta di supergigante e prova a lanciare la sfida per quella generale ad una Petra Vlhova che oggi si è davvero superata. La slovacca, infatti, è l'unica che è riuscita a stare vicina all'elvetica, chiudendo in seconda posizione a 28 centesimi dalla vetta, conquistando punti davvero pesanti nella lotta alla sfera di cristallo. Una gara a parte quella delle prime due, che hanno saputo esprimere velocità lungo tutto il tracciato, sciando al meglio anche nei tratti più tecnici. Distacchi elevati per tutte le altre, come dimostra il terzo posto dell'austriaca Tamara Tippler a 74 centesimi da

