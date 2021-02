Romina Power denuncia il suo “clone”: “Si sta spacciando per me” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Un’arrabbiata Romina Power si sfoga sul suo profilo Instagram: “Una persona si spaccia per me ma non sono io”. E’ successo anche Romina Power. Come molti altri personaggi del mondo dello spettacolo prima di lei, l’ex dolce metà di Al Bano è finita nel mirino dei cosiddetti “ladri di identità”, che rubano foto sui social L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 1 febbraio 2021) Un’arrabbiatasi sfoga sul suo profilo Instagram: “Una persona si spaccia per me ma non sono io”. E’ successo anche. Come molti altri personaggi del mondo dello spettacolo prima di lei, l’ex dolce metà di Al Bano è finita nel mirino dei cosiddetti “ladri di identità”, che rubano foto sui social L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

