Record di disoccupati nel 2020 e non è solo colpa del Covid

(Di lunedì 1 febbraio 2021) E' un bollettino di guerra quello che arriva da Istat con i dati aggiornati su occupazione e disoccupazione nel. Lo scorso anno, spiega l'istituto di statistica, il numero degli occupati è calato in Italia di 444.000 unità portando il tasso di disoccupazione a un drammatico 9% in salita dello 0,2% rispetto al mese di dicembre. Calano gli occupati Ilsi è concluso con una diminuzione mensile di 101.000 unità di occupati che hanno interrotto l'andamento positivo che tra luglio e novembre aveva portato a un recupero di 220.000 posti di lavoro. La diminuzione dell'occupazione (-0,4% rispetto a novembre) coinvolge soprattutto le donne anche se i più colpiti dalla mannaia del, in generale, sono stati gli autonomi.a dicembre la diminuzione è stata pari a 79.000 unità. Su base annua sono state chiuse ...

In Spagna e in Grecia tipicamente, dove tra 2012 e 2013 si è superata la cifradel 27%. E ... Semplicemente molti non si dichiaranorimanendo nell'inattività, anche per l'assenza di ...... mentree pensionati hanno goduto meno del calo dei listini " spiega il Codacons " In ... Anche sul fronte delle comunicazioni , voce che registra un calodell'inflazione del - 4,9%, ...A conclusione delle indagini svolte a tempo di record, i carabinieri di Narcao (Su) hanno denunciato per rapina impropria una 30enne disoccupata, con precedenti a carico. Ieri sera infatti, al rifiuto ...FABRIANO - Novantadue disoccupati in meno rispetto all’anno precedente. Resta sotto quota 4mila il dato dei senza lavoro nella città della carta e parte di chi non aveva lavoro ...