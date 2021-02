Picchia violentemente due bimbi alla fermata della metropolitana | video inchioda l’orco

Leggi su periodicoitaliano

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Un uomo è stato arrestato in seguitodiffusione su Facebook di unnel quale lo si vedere due bambini, presumibilmente i figli, e tirargli i capelli. Rischia una condanna per abusi Sono immagini agghiaccianti quelle che mostrano un uomo prendersela con due bambini, presumibilmente suoi figli, con colpi, pugni e strattoni, in una stazione ferroviaria del Bronx, New York. La clip, presumibilmente realizzata da un’altra persona in attesa del treno, mostra un uomo di 35 anni seduto tra i due figli di 7 e 9 anni su una panchinastazionedi Fordham Road/Jerome Avenue. I fatti si sono verificati intorno alle 21 di pochi giorni fa e le immagini parlano chiaro; neldurata di cinque minuti, lo si vede ...