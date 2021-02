“Non posso vederla fare certe cose…”. Stefania Orlando, Giancarlo Magalli non ci sta: cosa è successo (Di lunedì 1 febbraio 2021) Giancarlo Magalli e Stefania Orlando sono stati colleghi di trasmissione per molto tempo. Infatti la gieffina presentava insieme a lui I Fatti Vostri. Il conduttore è stato interpellato sul percorso di Stefania Orlando al Grande Fratello Vip durante una diretta Instagram con Monica Leofreddi. Giancarlo si è sentito di spendere qualche parola per la showgirl. Ma mentre spiegava cosa pensasse di lei è spuntata fuori Adriana Volpe. Vale la pena andare con ordine per capire cosa è successo. Magalli pur ammettendo di non seguire in modo approfondito il programma, si è speso in favore della collega: “Sì, – ha affermato – un pochino… non assiduamente, ma un pochino. (…) Anche lei – ha aggiunto – è stata ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 1 febbraio 2021)sono stati colleghi di trasmissione per molto tempo. Infatti la gieffina presentava insieme a lui I Fatti Vostri. Il conduttore è stato interpellato sul percorso dial Grande Fratello Vip durante una diretta Instagram con Monica Leofreddi.si è sentito di spendere qualche parola per la showgirl. Ma mentre spiegavapensasse di lei è spuntata fuori Adriana Volpe. Vale la pena andare con ordine per capirepur ammettendo di non seguire in modo approfondito il programma, si è speso in favore della collega: “Sì, – ha affermato – un pochino… non assiduamente, ma un pochino. (…) Anche lei – ha aggiunto – è stata ...

