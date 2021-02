Mobilità a idrogeno, Enel Green Power e FNM firmano intesa (Di lunedì 1 febbraio 2021) (Teleborsa) – Studiare e individuare la migliore modalità di fornitura di idrogeno verde, prodotto usando esclusivamente energia rinnovabile, per la Mobilità ferroviaria in Lombardia, nell’ambito del progetto “H2IseO”. È questo l’obiettivo del protocollo d’intesa firmato da FNM ed Enel Green Power. L’accordo, sottoscritto dal presidente di FNM Andrea Gibelli e dal ceo di Enel Green Power Salvatore Bernabei, – si legge in una nota – prevede la nascita di un Gruppo di lavoro congiunto che avrà il compito di identificare e proporre le soluzioni più adatte allo scopo. Il progetto H2IseO, promosso da FNM in collaborazione con Trenord, consentirà di far nascere in Lombardia, in particolare nel Sebino e in Valcamonica, la prima “Hydrogen ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 1 febbraio 2021) (Teleborsa) – Studiare e individuare la migliore modalità di fornitura diverde, prodotto usando esclusivamente energia rinnovabile, per laferroviaria in Lombardia, nell’ambito del progetto “H2IseO”. È questo l’obiettivo del protocollo d’firmato da FNM ed. L’accordo, sottoscritto dal presidente di FNM Andrea Gibelli e dal ceo diSalvatore Bernabei, – si legge in una nota – prevede la nascita di un Gruppo di lavoro congiunto che avrà il compito di identificare e proporre le soluzioni più adatte allo scopo. Il progetto H2IseO, promosso da FNM in collaborazione con Trenord, consentirà di far nascere in Lombardia, in particolare nel Sebino e in Valcamonica, la prima “Hydrogen ...

Studiare e individuare la migliore modalità di fornitura di idrogeno verde , prodotto usando esclusivamente energia rinnovabile, per la mobilità ferroviaria in Lombardia , nell'ambito del progetto "H2IseO" . È questo l'obiettivo del protocollo d'intesa firmato ...

Accordo Fnm ed Enel Green Power per mobilità a idrogeno

Fnm ha firmato un protocollo d'intesa con Enel Green Power per studiare e individuare la migliore modalità di fornitura di idrogeno verde per la mobilità ferroviaria in Lombardia, nell'ambito del progetto "H2IseO". L'accordo, sottoscritto dal presidente di Fnm Andrea Gibelli e dal ceo di Enel Green Power Salvatore ...

Fnm ha firmato un protocollo d'intesa con Enel Green Power per studiare e individuare la migliore modalità di fornitura di idrogeno verde per la mobilità ferroviaria in Lombardia, nell'ambito del progetto "H2IseO". L'accordo, sottoscritto dal presidente di Fnm Andrea Gibelli e dal ceo di Enel Green Power Salvatore ...