Marotta: “All’Inter non esistono titolari fissi. Contiamo su un gruppo di professionisti, tra cui Eriksen” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Beppe Marotta è intervenuto anche ai microfoni di Sportitalia all’hotel Sheraton di Milano e ha parlato così di Eriksen:“L’Inter è tra i club più importanti al mondo, non esistono titolari fissi ma titolari e co-titolari. Non bisogna giudicare i giocatori per i minuti ma per quello che riescono a dare. Devono essere sempre pronti a rispondere alle indicazioni dell’allenatori. Oggi Contiamo su un gruppo di professionisti ed Eriksen è fra questi”. Foto: sito Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 1 febbraio 2021) Beppeè intervenuto anche ai microfoni di Sportitalia all’hotel Sheraton di Milano e ha parlato così di:“L’Inter è tra i club più importanti al mondo, nonmae co-. Non bisogna giudicare i giocatori per i minuti ma per quello che riescono a dare. Devono essere sempre pronti a rispondere alle indicazioni dell’allenatori. Oggisu undiedè fra questi”. Foto: sito Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

ZZiliani : “#Eriksen mi è piaciuto tantissimo, si sta applicando molto”. Parole di #Stellini (vice di quell’#AntonioConte che… - CampoFattore : Marotta: 'Nessun problema per il rinnovo di Lautaro, tiene molto all'#Inter' - DaniloBatresi : RT @fcin1908it: Marotta: 'Lautaro? Nessun problema, tiene molto all'Inter. Nessuna premessa per...' - - infoitsport : ESCLUSIVA TMW - Marotta: 'Nessun problema per il rinnovo di Lautaro. Tiene molto all'Inter' - fcin1908it : Marotta: 'Lautaro? Nessun problema, tiene molto all'Inter. Nessuna premessa per...' - -