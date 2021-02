Mal’aria 2021, l’inquinamento delle città durante la pandemia (Di lunedì 1 febbraio 2021) Anche durante la crisi sanitaria da Covid-19, nel nostro Paese l’emergenza smog non si arresta, anzi peggiora. Nel 2020, su 96 capoluoghi di provincia presi in esame, 35 hanno superato almeno con una centralina il limite previsto per le polveri sottili (Pm10), ossia la soglia dei 35 giorni l’anno con una media giornaliera superiore ai 50 microgrammi per metro cubo. È quanto emerge dal rapporto “Mal’aria di città 2021” di Legambiente, dove viene tracciato un doppio bilancio sulla qualità dell’aria nei capoluoghi di provincia nell’anno appena trascorso, stilando una graduatoria sui limiti giornalieri delle polveri sottili e sui valori medi annuali suggeriti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Le dieci città che hanno la peggiore performance sui limiti giornalieri, partendo dal ... Leggi su formiche (Di lunedì 1 febbraio 2021) Anchela crisi sanitaria da Covid-19, nel nostro Paese l’emergenza smog non si arresta, anzi peggiora. Nel 2020, su 96 capoluoghi di provincia presi in esame, 35 hanno superato almeno con una centralina il limite previsto per le polveri sottili (Pm10), ossia la soglia dei 35 giorni l’anno con una media giornaliera superiore ai 50 microgrammi per metro cubo. È quanto emerge dal rapporto “di” di Legambiente, dove viene tracciato un doppio bilancio sulla qualità dell’aria nei capoluoghi di provincia nell’anno appena trascorso, stilando una graduatoria sui limiti giornalieripolveri sottili e sui valori medi annuali suggeriti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Le dieciche hanno la peggiore performance sui limiti giornalieri, partendo dal ...

