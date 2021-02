Il lockdown, «l’unico piccolo riposo» della regina in 69 anni di regno (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ormai da marzo la novantaquattrenne regina Elisabetta II, causa coronavirus, vive in isolamento al castello di Windsor col novantanovenne principe Filippo e un pugno di assistenti personali. In tutti questi mesi Sua Maestà ha sempre fatto sentire la sua vicinanza ai sudditi, seppur da remoto, con discorsi storici. Ma ha fatto una sola uscita pubblica (a ottobre 2020) per inaugurare assieme al nipote William un centro di eccellenza in prima linea nella risposta alla pandemia di Covid-19 in Gran Bretagna. Leggi su vanityfair (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ormai da marzo la novantaquattrenne regina Elisabetta II, causa coronavirus, vive in isolamento al castello di Windsor col novantanovenne principe Filippo e un pugno di assistenti personali. In tutti questi mesi Sua Maestà ha sempre fatto sentire la sua vicinanza ai sudditi, seppur da remoto, con discorsi storici. Ma ha fatto una sola uscita pubblica (a ottobre 2020) per inaugurare assieme al nipote William un centro di eccellenza in prima linea nella risposta alla pandemia di Covid-19 in Gran Bretagna.

