Halo Infinite su Tesla? Aaron Greenberg di Xbox vorrebbe collaborare con Elon Musk

(Di lunedì 1 febbraio 2021) La maggior parte delle persone sa cheè un appassionato giocatore di PC, anche se in precedenza aveva affermato di non avere più tanto tempo per giocare. Tuttavia, le sue autohanno diversi giochi al loro interno, con l'ultima Model S che riesce ad eseguire persino The Witcher 3: Wild Hunt. Ma per quanto riguardae i videogiochi? Quando qualcuno ha chiesto adurante il fine settimana a quali giochi per console avesse giocato e quale fosse il suo preferito: ebbene l'imprenditore ha risposto con "Solo". Ovviamente questa affermazione è stata notata sia dall'account ufficiale diche dal capo del marketing disu Twitter. E quest'ultimo vuole davvero una ...

La maggior parte delle persone sa che Elon Musk è un appassionato giocatore di PC, anche se in precedenza aveva affermato di non avere più tanto tempo per giocare. Tuttavia, le sue auto Tesla hanno di ...Una serie di messaggi potrebbe in futuro portare ad una collaborazione tra Microsoft ed Elon Musk per una Tesla a tema Halo Infinite.