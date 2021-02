Giulia Salemi, l’ex Abraham Garcia a Non è la D’Urso: «E’ nel mio cuore, a volte non mi sembra felice» (Di lunedì 1 febbraio 2021) Abraham Garcia ex della Salemi a non è la D’Urso: «Giulia è nel mio cuore, a volte non mi sembra felice». Professionista dei reality ospite da Barbara D’Urso in passato è stato protagonista su Mtv Super Shore protagonista di un controverso video dai contenuti piuttosto hot. Abraham Garcia è l’ospite internazionale della puntata di Live non è la D’Urso per la sua relazione passata con Giulia Salemi. Ora Giulia sta vivendo la sua storia d’amore all’interno della casa del Grande fratello Vip con Pierpaolo Pretelli e Abraham sembra pronto a riprendersela. Abraham ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 1 febbraio 2021)ex dellaa non è la: «è nel mio, anon mi». Professionista dei reality ospite da Barbarain passato è stato protagonista su Mtv Super Shore protagonista di un controverso video dai contenuti piuttosto hot.è l’ospite internazionale della puntata di Live non è laper la sua relazione passata con. Orasta vivendo la sua storia d’amore all’interno della casa del Grande fratello Vip con Pierpaolo Pretelli epronto a riprendersela....

