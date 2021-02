Firenze: capriolo incastrato in una recizione al Campo di Marte. Salvato dalla polizia (Di lunedì 1 febbraio 2021) E' intervenuto il 112 per salvare un giovanissimo capriolo che, dopo un giro al Campo di Marte, è rimasto incastrato nella recizione della piscina comunalke del viale Malta. E' accaduto ieri, domenica 31 gennaio. Intorno alle 10.30, sul 112 NUE (numero di emergenza unico europeo) sono arrivate diverse chiamate di cittadini che segnalavano il capriolo in mezzo alla strada Leggi su firenzepost (Di lunedì 1 febbraio 2021) E' intervenuto il 112 per salvare un giovanissimoche, dopo un giro aldi, è rimastonelladella piscina comunalke del viale Malta. E' accaduto ieri, domenica 31 gennaio. Intorno alle 10.30, sul 112 NUE (numero di emergenza unico europeo) sono arrivate diverse chiamate di cittadini che segnalavano ilin mezzo alla strada

