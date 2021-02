FESTIVAL SANREMO 2021/ 'Il pubblico in sala un finto problema: ecco la verità su Amadeus e la Rai' (Di lunedì 1 febbraio 2021) Non ha peli sulla lingua a differenza di tanti suoi colleghi Luigi Rancilio , per anni capo redattore della pagina spettacoli del quotidiano Avvenire e attualmente giornalista digitale. Inoltre ha seguito il FESTIVAL di SANREMO per circa 25 edizioni, per cui sa di cosa parla. E quello di cui parla in questa intervista è ... Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 1 febbraio 2021) Non ha peli sulla lingua a differenza di tanti suoi colleghi Luigi Rancilio , per anni capo redattore della pagina spettacoli del quotidiano Avvenire e attualmente giornalista digitale. Inoltre ha seguito ildiper circa 25 edizioni, per cui sa di cosa parla. E quello di cui parla in questa intervista è ...

rtl1025 : ?? Nessuna esclusione per @Fedez - @francescacheeks dal Festival di #Sanremo2021. ''L'l'Organizzazione del Festival… - IlContiAndrea : “L’Organizzazione del Festival e la Direzione Artistica di Sanremo 2021, pur esprimendo serio biasimo per l'accadut… - rtl1025 : ?? #Amadeus non lascia. Il direttore artistico e conduttore del Festival di #Sanremo, dopo l'alt del ministro… - Andyphone : RT @AzzurraBarbuto: Le scuole si possono chiudere per un anno ma al Festival di Sanremo non si può proprio rinunciare, pena la rivolta nazi… - zazoomblog : Sanremo: Fedez non verrà escluso dalla gara nel Festival di Sanremo - #Sanremo: #Fedez #verrà #escluso -