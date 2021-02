Dal Torino al Cagliari, i colpi per salvarsi dall’incubo della B (Di martedì 2 febbraio 2021) Il Torino ha preso, il Cagliari Rugani e Nainggolan, tutte le squadre in lotta per la salvezza hanno portato a casa qualche rinforzo. La retrocessione in serie B, insieme ai danni della pandemia a livello economico, rappresenta uno scenario pesante che tutti vogliono evitare, una mazzata per i bilanci sofferenti per le perdite d’introiti da Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 2 febbraio 2021) Ilha preso, ilRugani e Nainggolan, tutte le squadre in lotta per la salvezza hanno portato a casa qualche rinforzo. La retrocessione in serie B, insieme ai dannipandemia a livello economico, rappresenta uno scenario pesante che tutti vogliono evitare, una mazzata per i bilanci sofferenti per le perdite d’introiti da Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

DiMarzio : L'#Everton vicino a #King: l'attaccante era stato trattato in estate dal #Torino - marcoconterio : ?? Clamorosa sorpresa nella corsa a Daniele #Rugani: niente Bologna, niente Parma e niente Torino. A un passo dal vi… - c_appendino : #RT @TorinoClick: #ToNite - dal 1 febbraio via al #bando che destina 1 milione di euro a #progetti e servizi con un… - Youzar33 : RT @DiMarzio: L'#Everton vicino a #King: l'attaccante era stato trattato in estate dal #Torino - apemusicale : Un problema tecnico ha interrotto lo streaming della #Bohème che avrebbe forse visto celebrare i 125 anni del capol… -