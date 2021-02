Covid: in Fvg 80 contagi da test molecolare e 49 da antigenico (Di lunedì 1 febbraio 2021) Udine, 1 feb – Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.408 tamponi molecolari sono stati rilevati 80 nuovi contagi con una percentuale di positività del 5,68%. Sono inoltre 489 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 49 casi (10,02%). I decessi registrati sono 20, a cui si aggiungono quattro pregressi afferenti al periodo dal 12 al 29 gennaio; i ricoveri nelle terapie intensive sono 61 mentre quelli in altri reparti ammontano a 593. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 2.418, con la seguente suddivisione territoriale: 552 a Trieste, 1.168 a Udine, 538 a Pordenone e 160 a Gorizia. I totalmente guariti sono 52.373, i clinicamente guariti salgono a 1.563, mentre le persone in isolamento risultano essere 10.655. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia ... Leggi su udine20 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Udine, 1 feb – Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.408 tamponi molecolari sono stati rilevati 80 nuovicon una percentuale di positività del 5,68%. Sono inoltre 489 irapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 49 casi (10,02%). I decessi registrati sono 20, a cui si aggiungono quattro pregressi afferenti al periodo dal 12 al 29 gennaio; i ricoveri nelle terapie intensive sono 61 mentre quelli in altri reparti ammontano a 593. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 2.418, con la seguente suddivisione territoriale: 552 a Trieste, 1.168 a Udine, 538 a Pordenone e 160 a Gorizia. I totalmente guariti sono 52.373, i clinicamente guariti salgono a 1.563, mentre le persone in isolamento risultano essere 10.655. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia ...

