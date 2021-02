Covid | BioNTech - Pfizer | fino a ulteriori 75 mln dosi vaccino a Ue | Anci | su assembramenti basta tiro al bersaglio sui sindaci

Ultime Notizie dalla rete : Covid BioNTech

Nel momento in cui stiamo scrivendo ci sono tre vaccini antiapprovati per l' uso di emergenza nell'Unione Europea e in Italia: si tratta del tozinameran/BNT162b2 sviluppato da Pfizer -; dell' mRNA - 1273 di Moderna - NIAID e dell' AZD1222 di ......europea fino a ulteriori 75 milioni di dosi del suo vaccino sviluppato insieme allanel ... Dare la colpa ai sindaci sta diventando il nuovo sport nazionale': 01 feb 10:44, Fontana: ...Secondo Afp, BioNTech ha annunciato fino a 75 milioni di dosi in più nel 2° trimestre. Genazzani (Ema): "Avremo 5 vaccini prima di Pasqua" ...BionTech-Pfizer consegnerà 75 mln di dosi aggiuntive" di vaccino anti-Covid "nel secondo trimestre dell'anno, e fino a 600 mln di dosi in totale nel 2021". Lo dice la presidente della Commissione ...