Condannati per mafia percepivano reddito di cittadinanza | denunciati

I Carabinieri della Compagnia di Lercara Friddi hanno denunciato cinque persone, indagate per aver reso false dichiarazioni all'INPS al fine di ottenere il reddito di cittadinanza. In particolare, tre dei cinque denunciati avevano già riportato condanna definitiva per associazione per delinquere di tipo mafioso (416 bis c.p.), condizione ostativa per il rilascio del reddito di

Oltre ai tre condannati per mafia sono stati denunciati la madre di uno di loro e la compagna . I redditi percepiti indebitamente sono circa 20 mila euro. All autorit giudiziaria di Termini Imerese ...

Oltre ai tre condannati per mafia sono stati denunciati la madre di uno di loro e la compagna. I redditi percepiti indebitamente sono circa 20 mila euro. All'autorità giudiziaria di Termini Imerese ...

I Carabinieri della Compagnia di Lercara Friddi hanno denunciato cinque persone, indagate per aver reso false dichiarazioni all’INPS al fine di ottenere il ...

Oltre ai tre condannati per mafia sono stati denunciati la madre di uno di loro e la compagna. I redditi percepiti indebitamente sono circa 20 mila euro. All'autorità giudiziaria di Termini Imerese ...