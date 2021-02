Colpo di stato in Myanmar, arrestata Aung San Suu Kyi (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il capo del governo birmano Aung San Suu Kyi stato "arrestato" dai militari. Lo ha detto all'Afp un portavoce del partito della premio Nobel, la Lega nazionale per la democrazia (LND). Ufficiale il ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il capo del governo birmanoSan Suu Kyi"arre" dai militari. Lo ha detto all'Afp un portavoce del partito della premio Nobel, la Lega nazionale per la democrazia (LND). Ufficiale il ...

