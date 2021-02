Ciclismo, Matteo Sobrero: “Sono un cacciatore di tappe. Filippo Ganna amico e riferimento” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Trascorso il suo primo anno tra i big del circuito mondiale, Matteo Sobrero è pronto ad affrontare una nuova annata da vivere passo dopo passo per la sua crescita professionale. Il ventitreenne di Alba, neo acquisto dell’Astana-Premier Tech, figura come uno dei migliori cronomen del circuito nazionale, e non solo. Un valore che ha già confermato in occasione del suo primo Giro d’Italia con piazzamenti d’eccellenza. Ma il giovane piemontese, che si è raccontato in un’intervista esclusiva per OA Sport, ha ben altri progetti per il suo futuro. Consapevolezze raggiunte proprio in occasione della sua prima Corsa Rosa, in cui ha gettato le basi del corridore che vuole essere, che vuole diventare. Testarsi su ogni terreno, conoscersi meglio, sperimentarsi e raggiungere il suo ‘obiettivo principale’. Partiamo dal 2020, il tuo primo anno da professionista. Come ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 febbraio 2021) Trascorso il suo primo anno tra i big del circuito mondiale,è pronto ad affrontare una nuova annata da vivere passo dopo passo per la sua crescita professionale. Il ventitreenne di Alba, neo acquisto dell’Astana-Premier Tech, figura come uno dei migliori cronomen del circuito nazionale, e non solo. Un valore che ha già confermato in occasione del suo primo Giro d’Italia con piazzamenti d’eccellenza. Ma il giovane piemontese, che si è raccontato in un’intervista esclusiva per OA Sport, ha ben altri progetti per il suo futuro. Consapevolezze raggiunte proprio in occasione della sua prima Corsa Rosa, in cui ha gettato le basi del corridore che vuole essere, che vuole diventare. Testarsi su ogni terreno, conoscersi meglio, sperimentarsi e raggiungere il suo ‘obiettivo principale’. Partiamo dal 2020, il tuo primo anno da professionista. Come ...

