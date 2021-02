Call of Duty Warzone: l’ultimo bug permette di diventare invisibili (Di lunedì 1 febbraio 2021) Call of Duty Warzone è afflitto da numerosi bug e glitch, lo sapete già forse. l’ultimo di questi ha veramente dell’incredibile Call of Duty: Warzone continua la sua personale lotta contro bug e glitch. l’ultimo di questi non è un glitch abusabile o un’arma overpowered meta-dominante. Si tratta, infatti, in realtà di una skin acquistabile direttamente dal negozio in-game. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo. Call of Duty Warzone: ecco i dettagli dell’ultimo incredibile bug Recentemente, un certo numero di giocatori di Call of Duty Warzone ha riscontrato un bug che permette ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 1 febbraio 2021)ofè afflitto da numerosi bug e glitch, lo sapete già forse.di questi ha veramente dell’incredibileofcontinua la sua personale lotta contro bug e glitch.di questi non è un glitch abusabile o un’arma overpowered meta-dominante. Si tratta, infatti, in realtà di una skin acquistabile direttamente dal negozio in-game. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.of: ecco i dettagli delincredibile bug Recentemente, un certo numero di giocatori diofha riscontrato un bug che...

