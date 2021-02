(Di lunedì 1 febbraio 2021) ROMA - Al Grande Fratello Vip è bufera suD', che ha pronunciato una frase razzista che ha indignato tutti. Tanti, tantissimi, stanno chiedendo in queste ore la squalifica della ...

Balotelli furioso con Alda D'Eusanio: l'appello a tutte le tv: Super Mario non ha gradito la frase razzista pronunc…

Anche Marioha puntato il dito contro la D'Eusanio: su Instagram il calciatore del Monza si è mostrato piuttostoe ha lanciato un appello ad Alfonso Signorini e a tutte le reti ...Ecco cosa ha detto il fratello di Mario. Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram - > CLICCA QUI Enock Barwuahsui social: 'Che schifo',...Dopo la “n-word” pronunciata dalla Adua D’Eusanio di sabato sera anche Enock, ex concorrente del Grande Fratello Vip, si è ...Super Mario non ha gradito la frase razzista pronunciata dalla giornalista e conduttrice al Grande Fratello Vip ...