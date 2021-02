“Aiuto | papà sta picchiando la mamma” Bambino di 10 anni telefona ai carabinieri e lo fa arrestare

(Di lunedì 1 febbraio 2021) “stala”. Queste le parole pronunciate al telefono da undi 10di Zafferana Etnea, in provincia di Catania, hanno permesso aia intervenire in tempo. Quella chiamata al 112, effettuata intorno alla mezzanotte di sabato 31 gennaio, ha salvato la donna da conseguenze ben peggiori dovute alle botte del marito ubriaco. L’uomo, 38, ha lasciato l’abitazione prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. I, intervenuti immediatamente sul posto, hanno trovato la vittima delle percosse insieme al. Sul pavimento sono stati ritrovati frammenti di vetro. All’arrivo del 118, la donna 45enne presentava ecchimosi sul volto e tumefazioni al torace e alla ...

Tg3web : Una donna su tre, al mondo, è stata almeno una volta vittima di violenza. A loro è diretto il forte richiamo di Pap… - Adnkronos : 'Aiuto, papà picchia la mamma', bambino di 10 anni fa arrestare il padre - HuffPostItalia : 'Aiuto, papà sta picchiando mamma': bimbo di 10 anni chiama 112 e fa arrestare il padre - MoliPietro : Zafferana Etnea (Catania) – Bimbo di 10anni chiama aiuto: papa sta picchiando mamma aiutatela

