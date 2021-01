WTA Melbourne 1 2021: esordio amaro per Trevisan ed Errani. Bene Paolini, Kanepi e Garcia (Di domenica 31 gennaio 2021) Si è appena conclusa la prima giornata del WTA Melbourne 1. E’ stato un esordio agrodolce per le azzurre. Martina Trevisan e Sara Errani sono state costrette ad arrendersi rispettivamente ad Andrea Petkovic (6-1 3-6 7-5) e Jelena Ostapenko (4-6 6-3 6-1). Nonostante entrambe le azzurre abbiano lottato con grande coraggio e determinazione non sono riuscite a conquistare il secondo turno. Bene, invece, Jasmine Paolini che si è sbarazzata in due set (7-6 6-3) della canadese Rebecca Marino. La 25enne nativa di Castelnuovo di Carfagnana ha messo in campo una prestazione di buon livello e al prossimo turno dovrà affrontare la cinese Qiang Wang. Ricordiamo che le big come Simona Halep, Naomi Osaka, Elina Svitolina, Iga Swiatek sono già qualificate al secondo turno. Molto Bene ... Leggi su oasport (Di domenica 31 gennaio 2021) Si è appena conclusa la prima giornata del WTA1. E’ stato unagrodolce per le azzurre. Martinae Sarasono state costrette ad arrendersi rispettivamente ad Andrea Petkovic (6-1 3-6 7-5) e Jelena Ostapenko (4-6 6-3 6-1). Nonostante entrambe le azzurre abbiano lottato con grande coraggio e determinazione non sono riuscite a conquistare il secondo turno., invece, Jasmineche si è sbarazzata in due set (7-6 6-3) della canadese Rebecca Marino. La 25enne nativa di Castelnuovo di Carfagnana ha messo in campo una prestazione di buon livello e al prossimo turno dovrà affrontare la cinese Qiang Wang. Ricordiamo che le big come Simona Halep, Naomi Osaka, Elina Svitolina, Iga Swiatek sono già qualificate al secondo turno. Molto...

