SuperG femminile Garmisch oggi | sci alpino | startlist | orario | tv | programma

Leggi su oasport

(Di domenica 31 gennaio 2021) Si replica acon un secondo. Lara Gut-Behrami cerca la doppietta dopo il netto successo di ieri, ma soprattutto in casa Italia c’è voglia di riscatto dopo il mancato podio. Sofia Ga ha chiuso al quarto posto ed è stata anche l’unica azzurra a chiudere tra le prime dieci. Si tratta anche dell’ultima gara prima dei Mondiali di Cortina con Curtoni, Marsaglia e Pirovano che si giocano ancora l’ultimo posto disponibile per la rassegna iridata. Di seguito il, gli orari e ledeldi, valevole per la Coppa del Mondodi sci. La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport ed Eurosport 1; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player, Sky Go. Non mancherà la consueta ...