Serie A | Napoli-Parma 0-0 LIVE Vittorie esterne di Udinese | Genoa e Lazio Pari Sassuolo

(Di domenica 31 gennaio 2021)A, programma e risultati di domenica 31 gennaio. In campo, Roma,e Atalanta. ROMA –A, il programma e i risultati di domenica 31 gennaio. Atalanta-il big match di questa giornata.A, i risultati di domenica 31 gennaio Di seguito i risultati diA di domenica 31 gennaio, sfide valide per la ventesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI e HIGHLIGHTS) Spezia-0-1Atalanta-1-3Cagliari-1-1Crotone-0-30-0Roma-Hellas Verona (ore 20.45)A,...

OptaPaolo : 3 - Il Milan è diventato la terza squadra a vincere nove delle prime 10 trasferte stagionali in un campionato di Se… - OptaPaolo : 00:09 - Le rete di Hirving #Lozano è stata la più rapida nella storia del Napoli in Serie A (dopo 9 secondi). L'ult… - canchamural : Serie A: Arranca el partido, Napoli - Parma. - SkySport : #NapoliParma, risultato e tabellino LIVE - CANCHAELNORTE : Serie A: Arranca el partido, Napoli - Parma. -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Napoli

L'episodio chiave del match valido per la 20ª giornata diA 2020/21: moviolaParmaSULLA PARTITA - 'Se giochi inA tutte le partite sono difficili. Ilè una squadra fantastica, non dormi sonni tranquilli. Sicuramente è un campo difficilissimo, ma al di là del risultato ...Le dichiarazioni del direttore sportivo del Parma Carli sul mercato: "Se pensiamo di salvarci con gli acquisti, siamo già retrocessi" ...Dallo Stadio Diego Armando Maradona è appena cominciata Napoli-Parma, match valido per la 1a giornata di ritorno di Serie A ...