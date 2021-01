Scoppia il caos-Fedez | Per regolamento è fuori da Sanremo

(Di domenica 31 gennaio 2021) Novella Toloni In una nota ufficiale il presidente dell'Associazione fonografici italiani chiede l'espulsione del rapper dalla kermesse (ma i precedenti sono in suo favore) e invita gli organizzatori a posticiparein estate Il popolo del web lo ha già ribattezzato ilgate e in effetti le caratteristiche ci sono tutte. Il video pubblicato su Instagram dal rapper, in cui si sente un estratto del brano che dovrebbe portare acon Francesca Michelin, ha aperto un vero e proprio caso che potrebbe portare alla squalifica del duo. Tutti ne parlano e ora è intervenuta anche l'Associazione fonografici italiani che chiede l'esclusione die il rinvio del festival. La Rai sta verificando se ildel Festival diè stato violato. Il ...

CarliniVittorio : @_aug_10th Mi permetta. Scrivo di mercati da anni. Il tema non può essere affrontato con l'accetta : di qui i buoni… - Pall_Gonfiato : Scoppia la guerriglia nella casa del #Marsiglia di #Milik - Danaesse : “No a veti su Renzi”: scoppia il caos nei 5Stelle. Di Battista: “Il Movimento cambia linea? Arrivederci” - SALVATOREGIOAC2 : “No a veti su Renzi”: scoppia il caos nei 5Stelle. Di Battista: “Il Movimento cambia linea? Arrivederci” - JosephGhorna : RT @LaStampa: “No a veti su Renzi”: scoppia il caos nei 5Stelle. Di Battista: “Il Movimento cambia linea? Arrivederci” -

Ultime Notizie dalla rete : Scoppia caos

il Giornale

Non sappiamo se sia l'eccitazione dovuta all'ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, ma nelle ultime ore Alda D'Eusanio ne ha sparata una più grossa dell'altra. La giornalista e conduttrice ...Ci ricordiamo un gran, è cambiata la nostra vita. Non eravamo più spensierate. Abbiamo ... Silvia Toffanin, che ha perso fa poco la sua mamma ,in lacrime. Elisabetta Gregoraci la consola: '...Il popolo del web lo ha già ribattezzato il Fedezgate e in effetti le caratteristiche ci sono tutte. Il video pubblicato su Instagram dal rapper, in cui si sente un estratto del brano che dovrebbe por ...Fedez e Francesca Michielin rischiano l'esclusione dal Festival di Sanremo: un esperto mostra sui social tutti i precedenti ...