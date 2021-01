Roma-Verona finisce in un 3 a 1 | i giallorossi ipotecano il successo nel primo tempo

SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Roma *3-0 Verona *(Mayoral 30‘) #SSFootball - Italpress : Tris della Roma contro il Verona, brilla Borja Mayoral - TuttoHellasVer1 : Roma-Hellas Verona 3-1, il tabellino del match dell'Olimpico - marcoleofrigio : RT @RaiSport: ?? La #Roma piega il #Verona 3-1 A segno #Mancini, #Mkhitaryan e #BorjaMayoral, inutile il gol di #Colley ?? - NicolaSordo95 : Roma Verona 3-1, male il Verona, la Roma vince e convince ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Verona

- Tre gol in nove minuti per mettere da parte i cattivi pensieri, travolgere ile riprendersi il terzo posto in classifica. Dopo la vittoria rocambolesca contro lo Spezia, il successo ...Lainizia alla grande il girone di ritorno piegando 3 - 1 il, una delle squadre più in forma del campionato. Fonseca ritrova Mkhitaryan, in attacco Mayoral è chiamato a non far rimpiangere ...PAGELLE ROMA VERONA – Dopo la vittoria con lo Spezia, la Roma conferma il momento positivo e batte 3-1 l’Hellas Verona, allo Stadio Olimpico, nel match valido per la ventesima giornata di Serie A. Suc ...ROMA (ITALPRESS) – Una Roma dai due volti vince per 3-1 sul Verona. Travolgente nel primo tempo, sprecona e distratta nella ripresa. Sotto gli occhi di Dzeko e dei nuovi acquisti El Shaarawy e Reynold ...