Roma, Fonseca: “Vinto contro una squadra fortissima. Io ho sempre la valigia pronta. Dzeko…” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Mister Paulo Fonseca è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la vittoria della sua Roma contro l'Hellas Verona: "Gli allenatori devono avere sempre la valigia pronta, sono stato sempre tranquillo e focalizzato sul mio lavoro. Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, facendo tre gol alla miglior difesa del campionato, l'Hellas Verona è veramente una squadra fortissima. La squadra sta lavorando e va tutta nella solita direzione, questo è molto importante. La Roma sta dimostrando che non dipende da un solo giocatore, abbiamo un'identità. Questo è buono. Non dipende soltanto dalla questione di Dzeko".caption id="attachment 1087817" align="alignnone" width="2145" Fonseca, ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 1 febbraio 2021) Mister Pauloè intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la vittoria della sual'Hellas Verona: "Gli allenatori devono averela, sono statotranquillo e focalizzato sul mio lavoro. Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, facendo tre gol alla miglior difesa del campionato, l'Hellas Verona è veramente una. Lasta lavorando e va tutta nella solita direzione, questo è molto importante. Lasta dimostrando che non dipende da un solo giocatore, abbiamo un'identità. Questo è buono. Non dipende soltanto dalla questione di Dzeko".caption id="attachment 1087817" align="alignnone" width="2145", ...

OfficialASRoma : ??? Paulo Fonseca sul ritorno di El Shaarawy alla Roma #ASRoma - pisto_gol : Il Napoli batte 2:0 un buon Parma, Gattuso che non si sente tutelato da ADL,e la Roma, che tra Fonseca e Dzeko sceg… - angelomangiante : Bloccata la trattativa per lo scambio dei prestiti tra Dzeko-Sanchez. Manca l'accordo economico. Tiago Pinto sta… - LuigiBevilacq17 : RT @Sport_Mediaset: #Roma, #Fonseca: 'Non ho preteso le scuse di #Dzeko, non dipendiamo da lui'. Il tecnico giallorosso: 'I valori morali v… - FiammettaDV : @romatv Dallo studio di Sky hanno provato tutti, TUTTI!!!, a far parlare Mr. FONSECA di DZEKO. Li ha sfanculati tut… -