Pepe Reina | “Inizio di stagione non all’altezza | poi ci siamo ripresi Dovremo fare come mercoledì ma subendo di meno”

(Di domenica 31 gennaio 2021) Nel pre-partita di Atalanta-Lazio, partita valida per la 20° giornata di Serie A, ùha parlato della prima parte dibiancoceleste e dell’ultima sfida di Coppa Italia, persa per 3-2 proprio contro la Dea: “L’diin campionato non è stato, poi ci. Ora la squadra ha più consapevolezza e dobbiamo continuare così. Atalanta? Ci conosciamo bene, sappiamo cosa ci aspetta,lo sanno anche loro. Servirà molta personalitàci sono state tante cose positive ma dobbiamo migliorare dietro, cercando di concedereuna partita simile a quella di Coppa Italia,però ...

Pepe Reina

