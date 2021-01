Navalny, arrestata la moglie Yulia. Proteste in tutta la Russia (Di domenica 31 gennaio 2021) Mosca, 31 gennaio 2021 - Ci sarebbe anche Yulia Navalnaya , moglie di Alexei Navalny , tra le centinaia di manifestanti fermati dalla polizia russa questa mattina nelle piazze del Paese durante le ... Leggi su quotidiano (Di domenica 31 gennaio 2021) Mosca, 31 gennaio 2021 - Ci sarebbe ancheNavalnaya ,di Alexei, tra le centinaia di manifestanti fermati dalla polizia russa questa mattina nelle piazze del Paese durante le ...

TgLa7 : #JuliaNavalnaya, la moglie di Alexei #Navalny, è stata arrestata per aver preso parte alla manifestazione non autor… - gennaromigliore : Immagini agghiaccianti dalla #Russia: Lyubov Sobol, avvocato di #Navalny, viene brutalmente arrestata mentre parla… - Lucia05149332 : RT @occhio_notizie: Yulia si stava recando insieme ad un gruppo di manifestanti verso il carcere di Matrosskaya Tishina di #Mosca, dove è d… - antonellapaddy : RT @TgLa7: #JuliaNavalnaya, la moglie di Alexei #Navalny, è stata arrestata per aver preso parte alla manifestazione non autorizzata di #Mo… - Italia_Notizie : Proteste in Russia per Navalny, arrestata anche la moglie Yulia. Oltre 1600 persone fermate -