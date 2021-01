Napoli-Parma, lo sfogo di Gattuso: “Deluso da De Laurentiis. Io corretto, non tratto con altri club” (Di domenica 31 gennaio 2021) Il Napoli vince, ma le polemiche non si placano.Aria pesante in casa azzurra con la posizione di Rino Gattuso che appare ancora in bilico nonostante il comunicato attraverso cui la società ha confermato la propria fiducia al tecnico. A gettare ulteriori ombre sul feeling tra "Ringhio" e il numero uno del club Aurelio De Laurentiis, alcuni rumors circolati nei giorni scorsi secondo cui il Napoli avrebbe già individuato il sostituto del tecnico. Un argomento spinoso analizzato nel post-gara di Napoli-Parma, proprio dall'allenatore della compagine azzurra."Col presidente sempre un ottimo rapporto, ma negli ultimi 15-20 giorni c'è delusione per quanto successo seppur grandissimo rispetto. Sono un suo dipendente, non mi ha mai fatto mancare nulla, gli ho chiesto Bakayoko e ... Leggi su mediagol (Di domenica 31 gennaio 2021) Ilvince, ma le polemiche non si placano.Aria pesante in casa azzurra con la posizione di Rinoche appare ancora in bilico nonostante il comunicato attraverso cui la società ha confermato la propria fiducia al tecnico. A gettare ulteriori ombre sul feeling tra "Ringhio" e il numero uno delAurelio De, alcuni rumors circolati nei giorni scorsi secondo cui ilavrebbe già individuato il sostituto del tecnico. Un argomento spinoso analizzato nel post-gara di, proprio dall'allenatore della compagine azzurra."Col presidente sempre un ottimo rapporto, ma negli ultimi 15-20 giorni c'è delusione per quanto successo seppur grandissimo rispetto. Sono un suo dipendente, non mi ha mai fatto mancare nulla, gli ho chiesto Bakayoko e ...

