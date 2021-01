Miriam Leone | conoscete i genitori? Il curioso retroscena

(Di domenica 31 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., attrice ed ex Miss Italia, ha rivelato una confessione davvero personale, c’entrano i suoi, questo pomeriggio sarà presente nel film, in onda su Cine34, “I soliti idioti. Il film”, diretto da Enrico Lando. Nella celebre pellicola vediamo un cast davvero interessante: Francesco Mandelli, Fabrizio Biggio, Madalina Ghenea, Valeria Bilello, Giordano

McCopp16 : @Fil_Biafora @tempoweb @Teleradiostereo Posso ancora spera di fa innamora Miriam Leone de me allora ?? - _saradem : @ipofisi E faresti super bene! Ricordi Miriam Leone qui - machetilamenti : porca puttana mi sono appena ricordato di una serie su Rai Play con Miriam Leone che ho iniziato 1 anno forse 2 ann… - _moonlighteli_ : RT @jvIiaroberts: fancam attrici italiane: alessandra mastronardi sabrina ferilli anna foglietta valentina lodovini claudia gerini vanessa… - marcobrusa : Ogni gruppo whatsapp di maschi nell’ultima settimana: foto di Miriam Leone —> consigli sul trading -

Ultime Notizie dalla rete : Miriam Leone

361 Magazine

Avete notato la bellezza di? L'ex Miss Italia è un'attrice e conduttrice meravigliosa impeccabile in ogni occasione La conduttrice(Getty Images)continua a sbalordire tutti con la sua ...Avete notato la bellezza di? L'ex Miss Italia è un'attrice e conduttrice meravigliosa impeccabile in ogni occasionecontinua a sbalordire tutti con la sua bellezza. Naturale, soave e fine, l'ex Miss ...Miriam Leone, attrice ed ex Miss Italia, ha rivelato una confessione davvero personale, c'entrano i suoi genitori.L'analisi di un campione di testi social e web su "Sanremo" mostra come Covid e Pubblico cannibalizzino il tema a scapito di Musica e Artisti ...