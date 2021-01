La soap opera cancellata definitivamente da Mediaset. I fan non sono affatto contenti (Di domenica 31 gennaio 2021) “Una vita” è una soap spagnola che si di certo, in questi anni, ha veramente spopolato. la serie, per chi non lo sapesse, tratta dei primi decenni del XX secolo ed è ambientato in una zona di una città immaginaria chiamata Acacias. Il pubblico italiano ha apprezzato costantemente le vicende e l’intrecciarsi delle storie di questi amati personaggi. Ci sono svariati motivi per cui la telenovela ha riscosso un così grande successo. Una ragione potrebbe essere sicuramente la capacità di unire alcuni momenti di tensione e amarezza a situazioni meno drammatiche e più romantiche. La decisione improvvisa della produzione Non a caso, ci sono state, per la precisione, ben sei stagioni e 1500 episodi. Purtroppo, però i numerosi fans avranno una forte delusione, poiché la produzione di TVE ha deciso di chiudere i battenti. In ... Leggi su viaggiarealverde (Di domenica 31 gennaio 2021) “Una vita” è unaspagnola che si di certo, in questi anni, ha veramente spopolato. la serie, per chi non lo sapesse, tratta dei primi decenni del XX secolo ed è ambientato in una zona di una città immaginaria chiamata Acacias. Il pubblico italiano ha apprezzato costantemente le vicende e l’intrecciarsi delle storie di questi amati personaggi. Cisvariati motivi per cui la telenovela ha riscosso un così grande successo. Una ragione potrebbe essere sicuramente la capacità di unire alcuni momenti di tensione e amarezza a situazioni meno drammatiche e più romantiche. La decisione improvvisa della produzione Non a caso, cistate, per la precisione, ben sei stagioni e 1500 episodi. Purtroppo, però i numerosi fans avranno una forte delusione, poiché la produzione di TVE ha deciso di chiudere i battenti. In ...

Anticipazioni Beautiful, domenica 31 gennaio: terribile incidente Thomas, è colpa di Hope

Colpi di scena a non finire nella soap opera Beautiful. Sono puntate cruciali, quelle trasmesse in questi giorni su Canale 5. Thomas Forrester e Hope Logan , infatti, stanno per arrivare alla resa dei conti, per quanto riguarda l'...

C'è Posta per Te, anticipazioni puntata 30 gennaio: arrivano Gianni Morandi e Nicolò Zaniolo

Una delle star più attese della stagione è stato senza alcun dubbio Can Yaman , famoso attore turco protagonista della soap opera DayDreamer - Le ali del sogno . Amatissimo dal pubblico femminile, ...

Una Vita: la soap opera spagnola di Canale 5 è stata cancellata Tvblog MADE IN ITALY: Tv Soap intervista CRISTIAN STELLUTI (Gianmarco)

È attualmente in onda ogni mercoledì sera su Canale 5 con la fiction Made in Italy, ma il pubblico delle soap lo conosce anche per il ruolo secondario, ma presente per tanti anni, dell’agente Foti nel ...

Una Vita, anticipazioni oggi 31 gennaio: i sospetti di Genoveva

Domenica 31 gennaio la soap vi aspetta dalle 16 fino alle 17.30, prima di “Domenica Live“. Chiede di poter leggere il copione, ma Carchano si rifiuta e si inalbera, accusandola di fargli perdere tempo ...

