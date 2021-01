Il vostro polpettone è troppo asciutto? rimediate | fate così!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 31 gennaio 2021) Può capitare che ilrisulti. Molto spesso, infatti, ci può essere un errore proprio nella cottura della pietanza. Parliamo di un piatto che non manca mai nel menù di ogni famiglia. Questo perché, oltre ad essere molto buono, piace sia ai grandi sia ai più piccini e non è eccessivamente caro! L’ideale è prepararlo la domenica, per pranzo, o in occasione di qualche festività, magari in anticipato, per poi riscaldarlo prima di servirlo. Ma andiamo a scoprire nel dettaglio come fare perché sia cotto al punto giusto. Curiose? Iniziamo! I rimedi per evitare che ilrisultiE’ importante che impostiate la giusta temperatura in forno. Solitamente ilviene infornato ...