Il Festival ha deciso: niente esclusione per Fedez. L’estratto della canzone non era abbastanza lungo (Di domenica 31 gennaio 2021) Nessuna esclusione. La decisione sulla partecipazione di Fedez al Festival di Sanremo è stata presa. Lo ha comunicato con una nota ufficiale l’Organizzazione e la Direzione Artistica del Festival: «A seguito del video postato su Instagram da Fedez nella giornata del 30 gennaio scorso, contenente alcuni secondi del brano presentato insieme a Francesca Michielin, in gara per il Festival sezione Big, l’Organizzazione del Festival e la Direzione Artistica di Sanremo 2021, pur esprimendo serio biasimo per l’accaduto, non ritengono di dover prendere alcun provvedimento in merito». Il cantante aveva pubblicato (e poi rimosso) su Instagram un estratto di Chiamami per nome, il brano che porterà sul palco dell’Ariston insieme a Francesca Michielin. Nonostante non sia ... Leggi su open.online (Di domenica 31 gennaio 2021) Nessuna. La decisione sulla partecipazione dialdi Sanremo è stata presa. Lo ha comunicato con una nota ufficiale l’Organizzazione e la Direzione Artistica del: «A seguito del video postato su Instagram danella giornata del 30 gennaio scorso, contenente alcuni secondi del brano presentato insieme a Francesca Michielin, in gara per ilsezione Big, l’Organizzazione dele la Direzione Artistica di Sanremo 2021, pur esprimendo serio biasimo per l’accaduto, non ritengono di dover prendere alcun provvedimento in merito». Il cantante aveva pubblicato (e poi rimosso) su Instagram un estratto di Chiamami per nome, il brano che porterà sul palco dell’Ariston insieme a Francesca Michielin. Nonostante non sia ...

