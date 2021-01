Hollow Knight | Silksong e oltre | Team Cherry parla del proprio futuro

(Di domenica 31 gennaio 2021), studio indipendente responsabile di, sta attualmente lavorando sodo per creare il suo attesissimo sequel,. Si tratta di un progetto grande e ambizioso, che promette di migliorare l'eccellenza del primo capitolo. Giustamente, in molti si domandano: una volta cheverrà pubblicato, cosa farà? Ci sarà un terzo, oppure qualcosa di completamente inedito? I co-director Ari Gibson e William Pellen hanno risposto a questi interrogativi nella loro intervista per la rivista EDGE. Interrogati sul loro, Gibson ha dichiarato: Leggi altro...

Eurogamer_it : #HollowKnightSilksong e oltre, Team Cherry discute del proprio futuro. - lillydessi : Hollow Knight: Silksong, Team Cherry parla del suo prossimo gioco - - infoitscienza : Hollow Knight: Silksong, Team Cherry rivela quale sarà il suo prossimo progetto - GamingToday4 : Hollow Knight: Silksong, Team Cherry rivela quale sarà il suo prossimo progetto -

Ultime Notizie dalla rete : Hollow Knight

Come sappiamo, il Team Cherry è al lavoro su: Silksong , il seguito dell'acclamato gioco di azione e avventura dello sviluppatore australiano. Ancora non conosciamo una data di uscita ufficiale per il lancio di: ...Il Cavaliere I 25 Personaggi Più Forti Dei Videogiochi Franchise:Il protagonista di, è il risultato perfetto di un processo durato probabilmente migliaia di anni. Il ...Team Cherry discute sul da farsi dopo Hollow Knight Silksong. Team Cherry continua a dare il massimo su Hollow Knight: Silksong, il prossimo capitolo della sua serie metroidvania che sarà pubblicato s ...Hollow Knight: Silksong è parecchio atteso dai fan della serie targata Team Cherry, che ai microfoni di Game Informer ha rivelato quale sarà il suo prossimo progetto.. In trepidante attesa del lancio ...