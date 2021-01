Governo: Di Maio (Iv), 'parliamo di contenuti, poi individueremo chi li realizzerà' (Di domenica 31 gennaio 2021) Roma, 31 gen (Adnkronos) - "L'Italia ha di fronte a sé l'opportunità unica di progettare i prossimi trent'anni. Torniamo a parlare di contenuti, delle cose da fare. Poi individueremo chi avrà onore e onere di realizzarle. Non il contrario". Lo scrive su Twitter il deputato di Italia viva Marco Di Maio. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 gennaio 2021) Roma, 31 gen (Adnkronos) - "L'Italia ha di fronte a sé l'opportunità unica di progettare i prossimi trent'anni. Torniamo a parlare di, delle cose da fare. Poichi avrà onore e onere di realizzarle. Non il contrario". Lo scrive su Twitter il deputato di Italia viva Marco Di

fattoquotidiano : CONSULTAZIONI IN CORSO Nel secondo giorno di incontri, Fico vede Europeisti e Autonomie. Leggi cosa sta accadendo - petergomezblog : Di Maio: “Quello sulla giustizia è un voto sul governo non solo su Bonafede. Riforma della prescrizione non si tocc… - fattoquotidiano : Crisi di governo, la renziana Bellanova provoca: “Di Maio premier? Nessun veto”. La replica: “Vogliono mettermi con… - zazoomblog : Governo diretta crisi. Fico: «Cè disponibilità comune». Di Maio: urge governo forte in fretta. Salta riunione frond… - TV7Benevento : Governo: Di Maio (Iv), 'parliamo di contenuti, poi individueremo chi li realizzerà'... -