Genoa, Ballardini: «I risultati? Merito della serietà dei miei calciatori» (Di domenica 31 gennaio 2021) Davide Ballardini si gode lo splendido momento del suo Genoa: ecco le parole del tecnico dopo la vittoria sul campo del Crotone Davide Ballardini ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la gara vinta contro il Crotone. «Il Genoa ha dei calciatori seri e capaci, appunto arrivano questi risultati. Ci sono calciatori di spessore e grande esperienza, oltre a questi giocatori io credo che ci sia tanto altro. Abbiamo anche la fortuna di avere Strootman, davanti ci sono attaccanti che si completano. Il Genoa è una squadra che gli altri fanno fatica ad affrontare. L'insieme ti porta ad essere compatto avendo sempre l'aiuto del compagno e ti porta a non subire gol da quattro partite».

