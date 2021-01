Gattuso: “Sto prendendo schiaffi tutti i giorni, magari da chi non conta nulla” (Di domenica 31 gennaio 2021) Nel corso dell’intervista a Sky Sport, Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, ha attaccato duramente chi lo ha criticato in queste settimane. Parole forte del tecnico calabrese. Queste le sue parole: “Se avessi capito che la squadra non era con me mi sarei dimesso. Ci sono tante soluzioni quando vai dalla proprietà, dimettersi e non. Io non avrei avuto problemi a farlo. Mi sono piaciute tante cose, abbiamo giocato da squadra, facendo bene anche a cinque. Dobbiamo migliorare ma siamo vivi, ho solo un attaccante di ruolo: che dobbiamo fare di più? Abbiamo solo Petagna, così è difficile giocare ogni 3 giorni”. Il tecnico ha poi continuato: “Io qui prendo schiaffi a destra e a manca, vengo massacrato giornalmente. E’ difficile, si smanetta tanto e ai giocatori qualcosa rimane: io non leggo nulla, mi manda qualcosa il mio ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 31 gennaio 2021) Nel corso dell’intervista a Sky Sport, Gennaro, tecnico del Napoli, ha attaccato duramente chi lo ha criticato in queste settimane. Parole forte del tecnico calabrese. Queste le sue parole: “Se avessi capito che la squadra non era con me mi sarei dimesso. Ci sono tante soluzioni quando vai dalla proprietà, dimettersi e non. Io non avrei avuto problemi a farlo. Mi sono piaciute tante cose, abbiamo giocato da squadra, facendo bene anche a cinque. Dobbiamo migliorare ma siamo vivi, ho solo un attaccante di ruolo: che dobbiamo fare di più? Abbiamo solo Petagna, così è difficile giocare ogni 3”. Il tecnico ha poi continuato: “Io qui prendoa destra e a manca, vengo massacrato giornalmente. E’ difficile, si smanetta tanto e ai giocatori qualcosa rimane: io non leggo, mi manda qualcosa il mio ...

