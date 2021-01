Gattuso: «Non siamo stati belli, ma mi è piaciuta la compattezza della squadra, la cattiveria» (Di domenica 31 gennaio 2021) Dopo la vittoria sul Parma per 2 reti a 0, il tecnico azzurro, Rino Gattuso, ha parlato in conferenza stampa. Ha commentato la risposta della squadra. “Mi è piaciuta molto la risposta, non siamo stati belli, tecnicamente non abbiamo fatto bene, ma mi è piaciuto lo spirito, la compattezza, la capacità di soffrire, giocare col Parma non è facile, ha fisicità, sui piazzati ti mette in difficoltà, ma la squadra ha messo carattere, poi abbiamo cambiato modulo nel finale e siamo contenti, è quello che speravo. In questi mesi è mancato proprio questa cattiveria”. Perché è mancata cattiveria in passato? “Perché siamo una squadra tecnica, sviluppiamo calcio in ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 31 gennaio 2021) Dopo la vittoria sul Parma per 2 reti a 0, il tecnico azzurro, Rino, ha parlato in conferenza stampa. Ha commentato la risposta. “Mi èmolto la risposta, non, tecnicamente non abbiamo fatto bene, ma mi è piaciuto lo spirito, la, la capacità di soffrire, giocare col Parma non è facile, ha fisicità, sui piazzati ti mette in difficoltà, ma laha messo carattere, poi abbiamo cambiato modulo nel finale econtenti, è quello che speravo. In questi mesi è mancato proprio questa”. Perché è mancatain passato? “Perchéunatecnica, sviluppiamo calcio in ...

FBiasin : 'Con #DeLaurentiis c'è sempre stato un buon rapporto ma quello che è successo negli ultimi giorni mi ha deluso, la… - marcoconterio : Duro sfogo di #Gattuso sul rapporto col #Napoli a Sky 'Non nego che dopo gli ultimi 15-20 giorni c'è delusione da p… - sechesi : Ogni partita che passa Gattuso parla sempre più come uno che sa dove si troverà tra sei mesi: non a Napoli. Avrà le… - luigi_lb7 : @FBiasin Immenso rispetto per l'uomo Gattuso, ma non accettare critiche e scandalizzarsi se una società ti tiene so… - dstcanna : Gattuso verrà esonerato stasera. Ha toccato il pappone è lui si sente intoccabile!! Umanamente terrei Gattuso per 2… -