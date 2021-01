Fedez a Sanremo, Codacons chiede la squalifica: “Pronti a denunciare la Rai” (Di domenica 31 gennaio 2021) La dura nota dell'associazione dei consumatori dopo che la canzone del rapper è finita per qualche minuto su Instagram L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di domenica 31 gennaio 2021) La dura nota dell'associazione dei consumatori dopo che la canzone del rapper è finita per qualche minuto su Instagram L'articolo proviene da Gossip e Tv.

rtl1025 : ?? #Codacons: 'Esclusione immediata di #Fedez da Sanremo, o denunceremo la #RAI in procura' #Sanremo2021 - Agenzia_Ansa : In una storia postata su Instagram e poi tolta, Fedez accenna 'Chiamami per nome', il brano per Sanremo con Frances… - davidemaggio : Mi sa che il povero Amadeus ha un'altra gatta da pelare per #Sanremo2021 Anche se le alternative non sembrano esse… - MaxSoprano : Veramente pensate che Fedez abbia pubblicato un estratto della canzone di Sanremo “per sbaglio”? Ahahaha, che ingenui che siete - ilgiornale : Il presidente dell'Associazione fonografici italiani chiede l'espulsione del rapper da Sanremo e invita a posticipa… -