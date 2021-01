Daydreamer, anticipazioni: Can e Sanem decidono di sposarsi (Di domenica 31 gennaio 2021) Sanem e Can - Daydreamer Odore di fiori d’arancio a Daydreamer – Le Ali del Sogno. Negli episodi in onda da lunedì 1 a venerdì 5 febbraio 2021, Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Ozdemir) decideranno infatti di dare una svolta al loro rapporto e vorranno sposarsi. Una volontà che il pubblicitario paleserà agli amici e ai parenti durante la sua festa di compleanno, organizzata dalla perfida madre Huma (Ipek Tenolcay) per mettere in difficoltà Sanem e tutta la sua famiglia e dare un’ulteriore chance alla “cocca” Polen (Kimya Gokce Aytac). Tuttavia, il destino avrà in serbo altre sorprese per i due innamorati, che partiranno quando Leyla (Oznur Serceler), dopo aver chiuso il suo fidanzamento con il macellaio Osman (Ali Yagci), si riavvicinerà ad Emre (Birand Tunca). Ecco le ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 31 gennaio 2021)e Can -Odore di fiori d’arancio a– Le Ali del Sogno. Negli episodi in onda da lunedì 1 a venerdì 5 febbraio 2021, Can Divit (Can Yaman) eAydin (Demet Ozdemir) decideranno infatti di dare una svolta al loro rapporto e vorranno. Una volontà che il pubblicitario paleserà agli amici e ai parenti durante la sua festa di compleanno, organizzata dalla perfida madre Huma (Ipek Tenolcay) per mettere in difficoltàe tutta la sua famiglia e dare un’ulteriore chance alla “cocca” Polen (Kimya Gokce Aytac). Tuttavia, il destino avrà in serbo altre sorprese per i due innamorati, che partiranno quando Leyla (Oznur Serceler), dopo aver chiuso il suo fidanzamento con il macellaio Osman (Ali Yagci), si riavvicinerà ad Emre (Birand Tunca). Ecco le ...

