Crotone, Stroppa: «La gara più brutta della mia gestione, colpa mia» (Di domenica 31 gennaio 2021) Giovanni Stroppa, tecnico del Crotone, ha parlato dopo la brutta sconfitta subita contro il Genoa. Ecco le dichiarazioni del tecnico Giovanni Stroppa, tecnico del Crotone, ha parlato dopo la sconfitta contro il Genoa ai microfoni di Sky Sport. «La fotografia della squadra è nei gol presi, apprezzo il gesto di Cordaz nel parlare ma la responsabilità è mia. Da quando sono qui non è mai stata fatta una partita così brutta, si possono sbagliare delle cose tecniche ma non l’approccio. Veramente è un peccato aver fatto una prestazione del genere». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 31 gennaio 2021) Giovanni, tecnico del, ha parlato dopo lasconfitta subita contro il Genoa. Ecco le dichiarazioni del tecnico Giovanni, tecnico del, ha parlato dopo la sconfitta contro il Genoa ai microfoni di Sky Sport. «La fotografiasquadra è nei gol presi, apprezzo il gesto di Cordaz nel parlare ma la responsabilità è mia. Da quando sono qui non è mai stata fatta una partita così, si possono sbagliare delle cose tecniche ma non l’approccio. Veramente è un peccato aver fatto una prestazione del genere». Leggi su Calcionews24.com

