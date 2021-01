Covid: Iss, 50 mila morti nella seconda ondata, 1 su 5 in Lombardia (Di domenica 31 gennaio 2021) Da ottobre le vittime del virus sono 49.274: superato ampiamente il bilancio della prima ondata, da marzo a maggio 2020, quando i decessi furono 34.278. Due deceduti su tre avevano altre patologie Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 31 gennaio 2021) Da ottobre le vittime del virus sono 49.274: superato ampiamente il bilancio della prima, da marzo a maggio 2020, quando i decessi furono 34.278. Due deceduti su tre avevano altre patologie

