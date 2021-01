Contagi Covid: dati sottostimati al 50% “Bollettini inattendibili” (Di domenica 31 gennaio 2021) E’ di queste ore la notizia, che al premier dimissionario, Giuseppe Conte, è stato recapitato un dossier, secondo quanto riporta la Repubblica, nel quale si evidenzia che i Contagi in Italia risulterebbero sottostimati al 50%. Secondo il rapporto, la colpa dei dati sottostimati deriva dal calo dei tamponi di meta Novembre 2020. Se cosi’ fosse, L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di domenica 31 gennaio 2021) E’ di queste ore la notizia, che al premier dimissionario, Giuseppe Conte, è stato recapitato un dossier, secondo quanto riporta la Repubblica, nel quale si evidenzia che iin Italia risulterebberoal 50%. Secondo il rapporto, la colpa deideriva dal calo dei tamponi di meta Novembre 2020. Se cosi’ fosse, L'articolo Curiosauro.

