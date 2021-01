Alessandra Martines | chi è | età | carriera | curiosità e vita privata

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 31 gennaio 2021) Torna l’appuntamento con Domenica In. Per lo spazio dedicato all’informazione e attualità, con focus sulla campagna di vaccinazione, oggi direttamente in collegamento da Parigi ci sarà: chi è, età,è nata a Roma il 19 settembre del 1963 ed è un’attrice e ballerina italiana naturalizzata francese. All’età di 5 anni si è trasferita in Francia e ancora adolescente si è iscritta al Conservatorio nazionale superiore di musica e danza di Parigi. Ha esordito come ballerina all’Opera di Zurigo a 15 anni e a 18 si è trasferita negli Stati Uniti. Una volta tornata in Europa,è diventata prima ballerina e ha preso parte a rappresentazioni importanti al Teatro dell’Opera di Roma. ...