Venezia | dal Parma arriva Ricci | ufficiale

VENEZIA - Il Venezia si assicura Giacomo Ricci, classe '96 proveniente dal Parma, rinforzando così la fascia sinistra. Questa la nota del club veneto: "Il Venezia FC comunica che in data odierna è stato ...

VENEZIA - Il Venezia si assicura Giacomo Ricci , classe '96 proveniente dal Parma , rinforzando così la fascia sinistra. Questa la nota del club veneto: "Il Venezia FC comunica che in data odierna è stato ...

Scuola, iscrizioni: il 57,8% degli studenti sceglie i Licei

Gli Istituti professionali segnano un calo dal 12,9% all'11,9% delle scelte. E' ancora il Lazio la ... Seguono Lombardia (36,2%), Emilia Romagna (36%), Friuli Venezia Giulia (35,7%). L'Emilia Romagna e' ...

La scelta di Mirano, Dolo, Bissuola e Gazzera. Allo Zuccante classe divise a metà per contenere i rischi in caso di un positivo. Stessa scelta all'Algarotti di Venezia, ma per mancanza di spazi ...

20 milioni di euro per favorire l’occupazione

[REGIONE VENETO] Via libera di giunta al rinnovo dell’assegno di lavoro. L’assessore al lavoro Elena Donazzan, “20 milioni di euro per strumento efficace nel ricollocare i disoccupati da pandemia” ...

